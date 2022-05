Prey e Jotun: Valhalla Edition saranno i prossimi titoli gratis di Epic Games Store

Il gioco gratuito di questa settimana su Epic Games Store, uno strategico a turni di Asmodee Digital chiamato Terraforming Mars, sarà disponibile per tutti gli utenti fino al 12 maggio. Ora il sito ha confermato quali saranno i prossimi giochi gratuiti.

I giocatori potranno richiedere due giochi gratuiti la prossima settimana: uno è il titolo action di Arkane Studios, Prey, mentre l'altro è Jotun: Valhalla Edition. In Prey, i giocatori si risvegliano a bordo di Talos I, una stazione spaziale in orbita attorno alla luna nell'anno 2035. Oggetto chiave di un esperimento, i giocatori devono manovrare e sopravvivere alla stazione, che è invasa da una specie aliena chiamata Typhon, mentre per tutto il tempo trovare un modo per sfuggire a Talos 1.

Jotun: Valhalla Edition è un gioco di azione e avventura completamente disegnato a mano ambientato nella mitologia nordica, in cui i giocatori controllano Thora, un vichingo morto di morte disonorevole e deve dimostrare il proprio valore agli dei uccidendo cinque elementali Jotun. Il gioco presenta nove vasti livelli pieni di mitologia vichinga e autentici doppiaggi islandesi.

I due giochi saranno disponibili a titolo gratuito dal 12 maggio alle 17:00 fino al 19 maggio.

