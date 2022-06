Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake rinviato a tempo indeterminato? Non punta più al lancio nel 2023

Ci sono ancora brutte notizie per Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. Di certo, già all'inizio il suo sviluppo è stato molto travagliato. Non è passato molto tempo da quando Ubisoft ha confermato che stava spostando lo sviluppo del gioco in un nuovo studio, con Ubisoft Montreal che assumeva il controllo del progetto.

Sembra però che sia emerso un nuovo problema visto che recentemente il remake di Prince of Persia è stato rimosso dai cataloghi dei rivenditori. In seguito a questo gesto, Ubisoft ha confermato che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo ora è stato rinviato a tempo indeterminato.

IGN ha infatti contattato Ubisoft e ha ricevuto una dichiarazione ufficiale in merito. Secondo Ubisoft, il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo rimane in sviluppo presso Ubisoft Montreal, come inizialmente annunciato all'inizio di maggio. Ma invece di puntare al lancio durante l'anno fiscale 2023, Ubisoft ha deciso di rimuovere completamente il gioco. La società ha affermato che chi ha preordinato il gioco può chiedere un rimborso ai propri rivenditori o di attendere in altro modo un aggiornamento ufficiale sullo sviluppo del gioco mentre procede.

Ubisoft non ha mai dichiarato quali problemi ha avuto il gioco mentre era sotto l'ala di Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai. Ma la decisione di spostare lo sviluppo in un nuovo studio non è stata presa alla leggera. Come mostra il nuovo rinvio, è effettivamente un progetto che ha subito un reboot e i fan probabilmente non ne sentiranno parlare per un po' di tempo.

