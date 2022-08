Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake protagonista di un nuovo reveal? Svelati trofei e achievements

Parlando di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo si scatena inevitabilmente il fattore nostalgia per molti che ricordano con emozione la storia, gli enigmi, la capacità di fermare il tempo e tornare indietro. Questi dettagli hanno rapito senza dubbio il cuore dei fan che hanno accolto calorosamente l'annuncio del remake.

Sfortunatamente sono arrivati diversi problemi che hanno posticipato l'arrivo di questo gioco: aggiungiamoci anche il fatto che Ubisoft ha recentemente rimosso ogni riferimento al gioco dai siti dei rivenditori, con i fan che sono rimasti orfani di una finestra di lancio.

Le cose però sembra si stiano smuovendo dato che ora i trofei di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake possono essere visionati all'interno del PSN. Se siete curiosi di dare uno sguardo alla lista potete cliccare qui.

Con questi trofei trapelati online è possibile quindi che il gioco riceverà un nuovo reveal? Ovviamente tutti gli occhi sono puntati sull'evento Ubisoft Forward che si terrà a settembre. Quale miglior posto se non questo per mostrare ai fan i progressi sul remake di Prince of Persia? Staremo a vedere.

Fonte: Wccftech