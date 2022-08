Project CARS e Project CARS 2 verso l'addio: verranno rimossi dagli store dal prossimo mese

Dal 21 settembre non sarà più possibile acquistare Project CARS e Project CARS 2, oltre ai relativi DLC. Ad annunciarlo è lo stesso Slightly Mad Studio, sviluppatore di entrambi i titoli. Causa scadenza licenze per circuiti e vetture, i due racing game verranno rimossi dagli store, senza alcuna conseguenza per chi già ne possiede una copia.

Il due Project CARS sono figli del progetto Shift portato avanti presso Electronic Arts, con lo scopo di portare la serie Need For Speed verso lidi più simulativi, riuscendoci. Quello che però abbiamo avuto tra le mani era qualcosa definibile come simulatore delle sensazioni di guida, viste le diverse allegorie visive e la visuale dall'interno del casco.

An update from the Slightly Mad Team on #ProjectCARS and #ProjectCARS2. pic.twitter.com/VtWEow5jao — Project CARS (@projectcarsgame) August 22, 2022

Tutte feature che abbiamo ritrovato in Project CARS dopo l'abbandono a EA (anche se ora ne fa di nuovo parte), con un progetto nato tramite crowdfunding e che ha dato vita, successivamente, a un ottimo secondo capitolo, valido ancora oggi. Se volete immergervi in questo simulatore di guida e il suo formidabile Live Track 3.0, affrettatevi, prima del 21 settembre. Project CARS così come i citati Shift sono stati trattati in un articolo che ne ha elogiato alcune feature, che servirebbero come il pane in molti racing game e potete trovarlo qui.