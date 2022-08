Project L è il picchiaduro di League of Legends e sarà free-to-play

Project L, il nuovo picchiaduro 2D di Riot Games ambientato nell'universo di League of Legends, sarà gratuito. A dichiaralo è il senior director e produttore esecutivo Tom Cannon in un aggiornamento di sviluppo.

Cannon ha sottolineato che la notizia probabilmente non sarà una sorpresa per i giocatori di League of Legends, Valorant e altri giochi Riot free-to-play e ha aggiunto che il team di Project L sta lavorando sul livello di monetizzazione che il gioco chiederà ai giocatori. "Quando si tratta di monetizzazione, promettiamo di essere rispettosi sia del vostro tempo che del vostro portafoglio", ha affermato Cannon.

Cannon ha anche confermato il prossimo eroe di League of Legends che arriverà proprio in Project L: si tratta di Illaoi, la Sacerdotessa del Kraken. I giocatori di League of Legends avranno probabilmente un'intima familiarità con Illaoi, che è stata aggiunta al MOBA di Riot nel 2015. Ma in Project L, e in termini di picchiaduro, Illaoi avrà "grandi colpi, e movimenti più lenti".

About to head off to Vegas for Evo, but before I do... pic.twitter.com/bQ9QoSwvpK — Tom Cannon (@ProtomCannon) August 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

"Illaoi è una donna forte e muscolosa che attacca con un totem gigante, quindi ha senso che colpisca con la propria forza fisica, invece di nascondersi dietro il potere del suo dio o abilità magiche", ha spiegato Montano a proposito del design del gameplay di Illaoi. “Avevamo anche bisogno di tentacoli. Il dio di Illaoi, Nagakabouros, è un mostro marino tentacolato, e doveva esserci qualche aspetto di questo nel suo kit. Ma oltre a potenziare i suoi attacchi, Nagakabouros dà anche a Illaoi la forza di rubare l'anima del suo avversario".

Per adesso Project L è ancora in via di sviluppo e non ha una data di uscita ufficiale.

Fonte: IGN