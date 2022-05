Project Palianytsia è il nuovo titolo di Frogwares dopo The Sinking City e Sherlock Holmes

Frogwares ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo, nome in codice Project Palianytsia. Secondo lo studio, Project Palianytsia è un mix di horror unito al mistero dell'era vittoriana, rivolto ai fan delle serie The Sinking City e Sherlock Holmes.

Frogwares ha condiviso quattro primi concept per dare alle persone un primo assaggio del progetto. Si spera che la rivelazione ufficiale sia pronta per essere mostrata quest'estate.

“Stiamo rivelando il gioco ora in questo modo per mostrare semplicemente alle persone che stiamo continuando a lavorare e come un chiaro dito medio per coloro che pensavano di poter semplicemente entrare nel nostro paese sperando di sconvolgere e rovinare le nostre vite" si legge nella dichiarazione pubblicata su Twitter.

The war keeps going. And so do we. A new game is in the works. A new story is being told.



Read all the details below: pic.twitter.com/ExdZsj79V4 — Frogwares (@Frogwares) May 19, 2022

"Tutto ciò che abbiamo lanciato durante la guerra erano progetti esistenti che dovevano essere finalizzati. Ora stiamo realizzando qualcosa quasi interamente da zero, il che è molto più difficile in queste circostanze, quindi dovevamo pensare in modo intelligente a ciò che è realistico per noi. L'idea ha avuto il via libera proprio per questo motivo, in quanto è qualcosa che il nostro attuale team e la nostra configurazione possono offrire rispetto alla pre-produzione di un altro titolo open world, che è quello che stavamo facendo prima della guerra".

In futuro quindi lo studio di sviluppo condividerà maggiori informazioni su questo nuovo gioco.

