Project TriTri è un nuovo titolo degli ex sviluppatori di Xenoblade Chronicles e Secret of Mana

L'editore giapponese FuRyu, noto per i giochi di ruolo come The Alliance Alive, The Caligula Effect e Monark, ha lanciato un conto alla rovescia per un nuovissimo gioco di ruolo d'azione, chiamato con il nome in codice Project TriTri.

Il gioco è attualmente in fase di sviluppo da parte di Three Rings, che ha lavorato a Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. Non scopriremo molto di più sul gioco fino al 26 maggio, ma sappiamo che arriverà su Switch, PlayStation 4 e 5 e punta a una data di lancio del secondo trimestre del 2022, tra non molto quindi.

A questo progetto stanno lavorando diversi veterani del settore tra cui ex membri che hanno collaborato allo sviluppo di Xenoblade Chronicles e Secret of Mana. Per quanto riguarda il concetto, gli sviluppatori vogliono che i giocatori catturino la sensazione di "eccitazione, elevazione e tensione" facendo rivivere "l'era dei classici dei giochi di ruolo degli anni '90 per l'era moderna".

Il 26 maggio a mezzogiorno in Italia, scopriremo qualcosa di più su questo misterioso titolo (e magari verrà svelata anche la data di uscita). Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: Siliconera