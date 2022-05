PS Plus sta eliminando il pagamento extra richiesto a chi si è iscritto con uno sconto

Sembra che Sony stia cambiando le proprie politiche relative a coloro che si sono iscritti a PS Plus con uno sconto, con più utenti Reddit che hanno riferito che il costo per l'aggiornamento ai nuovi livelli PS Plus Extra e Premium è stato ridotto.

La nuova versione a più livelli di PlayStation Plus è stata lanciata in alcuni mercati asiatici e, come abbiamo già visto, Sony intende farsi pagare per il nuovo servizio, eliminando molte scappatoie. Tuttavia, Sony potrebbe essere andata un po' troppo oltre, poiché in molti hanno segnalato che la compagnia stava colpendo i consumatori che hanno semplicemente approfittato di sconti in passato.

Chi ha un abbonamento PS Plus sarà aggiornato al livello PS Plus Essential una volta lanciato il nuovo servizio e può quindi pagare una quota per aumentare l'abbonamento al livello Extra o Premium. Ma su Reddit e ResetEra era stato notato qualcosa di decisamente strano: chi ha ottenuto l'abbonamento PS Plus con uno sconto, dovrebbe pagare un extra per l'aggiornamento.

Fondamentalmente, alcuni utenti avevano notato che se avevano acquistato l'abbonamento al 60% del prezzo pieno, dovevano ripagare il 40% di sconto per passare a un nuovo livello.

Ora, fortunatamente, sembra che Sony stia eliminando il pagamento extra richiesto a chi si è iscritto con uno sconto, secondo testimonianze su Reddit.

Il nuovo PS Plus verrà lanciato in Nord America il 13 giugno e in Europa e Australia il 23 giugno.

