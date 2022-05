PS Plus, Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online in un'immagine comparativa

Con l'arrivo del nuovo PlayStation Plus tra pochissime settimane, i fan hanno iniziato a fare ciò che sanno fare meglio, ovvero confrontare questo servizio con i suoi concorrenti.

Attualmente, le tre grandi aziende del settore offrono una piattaforma in abbonamento che dà accesso a diversi vantaggi. In questo modo è stato creato un elenco abbastanza completo che ci dice quali sono le differenze e le somiglianze tra il nuovo PS Plus, Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online.

Attraverso Reddit, l'utente noto come JadedUse2940 ha condiviso una tabella che confronta aspetti come prezzo, vantaggi, retrocompatibilità e molti altri tra i servizi Nintendo, PlayStation e Xbox. Ci sono diverse cose da tenere conto: EA Play è incluso solo nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e non nel livello "base", mentre le versioni di prova dei giochi non sono solo per Xbox Series X/S ma anche per PC e Xbox ONe. Ad ogni modo, nonostante qualche inesattezza, si tratta di un buon prospetto per capire meglio come funzionano questi servizi.

Il nuovo PlayStation Plus arriverà a giugno, ovvero il prossimo mese. Recentemente è stata svelata la line-up dei giochi che saranno disponibili al lancio, con altri che arriveranno nei prossimi mesi.