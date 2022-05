PS3 e PS Vita a sorpresa ricevono un nuovo aggiornamento

Sony ha migliorato la sicurezza dell'account su due delle sue ormai vecchie console attraverso nuovi aggiornamenti firmware disponibili in queste ore. Per PlayStation 3 si tratta dell'aggiornamento 4.89 mentre PS Vita è stata aggiornata alla versione 3.74.

In sostanza, le due patch della console rimuovono la possibilità di creare un account PSN sui sistemi stessi, richiedendo ora uno smartphone o un PC per configurarne uno. Questo introduce l'autenticazione a due fattori come standard, almeno su PS Vita.

In termini di impostazioni di gestione dell'account, gli utenti di PS Vita segnalano che il riscatto del codice ora indirizza a un sito Web esterno tramite un codice QR o un URL standard. Lo stesso vale per l'accesso alle informazioni generali sulla fatturazione. L'accesso ai sistemi PS3 e PS Vita ora richiederà anche le password del dispositivo.

Nonostante non sia più possibile creare un account PS3 o PS Vita, sarete ancora in grado di accedere sulle console con un account esistente.

