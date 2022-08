PS4 è arrivata al termine del suo ciclo vitale e Sony smette di comunicare i dati di vendita

L'ultimo report sui guadagni di Sony nel settore dei videogiochi ha rivelato molte cose, tra cui un calo significativo del reddito operativo e dei ricavi.

Il documento aziendale ha sancito anche la fine di PS4, in quanto Sony ha ufficialmente smesso di riportare i dati di vendita della console.

Ogni report sugli utili dal terzo trimestre del 2014 al quarto trimestre del 2021 aveva una sezione dedicata alle distribuzioni di PS4. L'ultimo report del primo trimestre ha eliminato questa sezione e l'ha sostituita con le vendite di PS5, segnando di fatto la fine di PS4. Tuttavia, le previsioni erano chiare: Sony ha distribuito solo un milione di PS4 per tutto l'anno scorso. Le vendite di PS4 hanno ufficialmente raggiunto i 117,2 milioni di unità.

Sony sta pianificando di distribuire più console PS5 in questo anno fiscale che in qualsiasi altro periodo della storia di PlayStation. Il produttore di console vuole distribuire 18 milioni di sistemi PlayStation 5 nel corso dell'anno fiscale 2022 e, se ci riuscirà, la nuova console stabilirà ufficialmente un nuovo record di vendite per gli hardware PlayStation moderni.

Fonte: Tweaktown.