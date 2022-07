PS4 e PS5: un insider afferma che ad agosto arriverà uno State of Play

Pochissime ore fa PlayStation ha annunciato la tanto agognata data di uscita di God of War Ragnarok che arriverà il 9 novembre. Ora però i rumor attorno a PlayStation sembrano non placarsi dato che un utente verificato su ResetEra condivide i nuovi piani della società.

Secondo l'insider Ashhong, PlayStation potrebbe avere in cantiere un nuovo State of Play, questa volta non a luglio, ma ad agosto. Durante questo potenziale State of Play quindi la società potrebbe mostrare i titoli per PlayStatio 4 e PlayStation 5 in arrivo nei prossimi mesi.

"Il post originale diceva evento di luglio e l'emoji che ho pubblicato aveva un ricciolo in fondo, perché intendevo di voltare pagina. Aspettatevi qualcosa ad agosto fondamentalmente. Potrebbe benissimo esserci la data di uscita o qualsiasi altra cosa prima di allora" afferma l'insider.

Ovviamente stiamo parlando di rumor e come sempre in questo caso prendete la notizia con le dovute precauzioni. Non ci resta che attendere un eventuale annuncio da PlayStation.

Fonte: ResetEra