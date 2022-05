PS4: Sony potrebbe smettere di produrre giochi per la console entro il 2025

Per quanto i fan possano amare PS4, il suo tempo ovviamente deve finire. Attualmente, i giochi Sony first party sono ancora supportati sulla vecchia console, ma ciò potrebbe interrompersi entro il 2025.

A rivelarlo è proprio Sony durante il briefing tenutosi stamattina. Una delle diapositive mostrate indicava lo stop dello sviluppo dei giochi PS4 entro il 2025, con la società che gradualmente si focalizzerà esclusivamente sul mercato PS5, PC e mobile.

Questa potrebbe essere una triste notizia per i possessori di PS4 che devono ancora mettere le mani su PS5, ma Sony ha dichiarato che intende risolvere il problema della fornitura della sua ultima console come "priorità assoluta". Se continuerà a offrire giochi PS4 proprietari fino al 2025, saranno cinque anni di supporto post-PS5, più di qualsiasi precedente generazione di console.

Ciò significa anche che i possessori di PS4 hanno ancora qualche anno per eseguire l'aggiornamento all'hardware più recente. Attualmente, spetta ancora agli sviluppatori di terze parti decidere se desiderano o meno realizzare giochi sia per PS4 che per PS5 o solo per l'uno o per l'altro.

Nelle notizia correlate, il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha rivelato che oltre a The Last of Us, God of War e Twisted Metal, Sony ha in lavorazione i programmi TV Horizon Zero Dawn e Gran Turismo.

Fonte: PushSquare