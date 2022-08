PS4 ha venduto 'il doppio' delle unità di Xbox One secondo dei nuovi documenti di Microsoft

Nuovi documenti giudiziari hanno confermato che PS4 di Sony ha venduto "il doppio" delle unità rispetto a Xbox One di Microsoft durante la "console war" della scorsa generazione.

La conferma arriva dai documenti del tribunale brasiliano in cui Microsoft difende la sua acquisizione di Activision Blizzard di fronte all'autorità brasiliana per la concorrenza.

Come rilevato da GameLuster, a pagina 17/18 (paragrafo 46) dei documenti giudiziari pubblicati da Microsoft si legge che "Sony ha superato Microsoft in termini di vendite di console e di base installata [sic], avendo venduto più del doppio di Xbox [One] nella scorsa generazione".

A gennaio, Sony ha confermato che sono state vendute più di 116 milioni di console PS4 in tutto il mondo e recentemente ha fornito un totale di 117,2 milioni di vendite nell'arco del ciclo vitale, rendendola una delle console di maggior successo di tutti i tempi, anche se non ha eclissato il suo sistema più popolare, PS2. Sebbene Microsoft sia stata più reticente sui propri dati di vendita, se le affermazioni contenute nei documenti del tribunale brasiliano sono corrette, ciò significa che Xbox One potrebbe aver venduto circa la metà di questa cifra: 50-60 milioni di unità.

È interessante notare che i documenti legali ci forniscono anche un'idea della posizione di mercato percepita da Microsoft e del suo desiderio di spingere Xbox Game Pass "incentrato sui giocatori" piuttosto che competere direttamente con l'hardware new-gen di Sony, confutando le affermazioni secondo cui "l'inclusione dei contenuti di Activision Blizzard nel catalogo Xbox Game Pass rappresenterebbe un 'punto di svolta' nel mercato".

Microsoft spiega anche la sua decisione deliberata di "abbandonare la strategia di business 'device-centrico' per passare a un servizio più consumer-centrico" o "gamer-centrico", come il suo abbonamento.

Inoltre, utilizza specificamente il termine "console wars", affermando che "a causa della fedeltà al marchio", è improbabile che Xbox possa competere con successo con l'hardware di Sony anche nel ciclo next/current-gen, poiché "PlayStation continuerà ad avere una forte posizione di mercato".

