PS5 a quota 20 milioni di console vendute ma Sony 'sta lavorando duramente' per aumentare la produzione

Sony ha annunciato che l'ultima versione della sua console PlayStation ha superato un traguardo significativo. PlayStation 5 ha infatti venduto 20 milioni di unità in tutto il mondo, ma la società è fermaa su un punto, ovvero aumentare la produzione della console.

PS5 è stata lanciata a novembre 2020 e da allora è molto richiesta, soprattutto perché le persone che erano a casa in seguito ai lockdown dovuti alla pandemia erano alla ricerca di nuove opzioni di intrattenimento. Ma senza la carenza di chip e componenti per computer legata alla pandemia, PS5 poteva superare questo traguardo molto prima.

"Dal lancio di PS5, i nostri team hanno lavorato instancabilmente per fornire una console di gioco davvero di nuova generazione che ha conquistato il mondo intero e vogliamo approfittare di questo tempo per ringraziare i fan per il loro supporto. La vostra passione per il marchio PlayStation è ciò che ci guida e cosa ci ispira a innovare la nuova tecnologia, progettare il futuro dei giochi e continuare a creare il posto migliore per giocare" ha dichiarato Veronica Rogers, SVP di Sony.

"Per coloro che devono ancora mettere le mani su una console, sappiate che stiamo pianificando un significativo aumento della produzione di PS5 quest'anno e stiamo lavorando incessantemente per assicurarci che PlayStation 5 sia disponibile per tutti coloro che ne desiderano una".

Fonte: GamesRadar