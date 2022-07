PS5 a quota 21,7 milioni di unità vendute ma i profitti sono in calo del 37%

Sony ha confermato i risultati finanziari per il primo trimestre dell'anno fiscale che va dal 1 aprile al 30 giugno 2022. Durante questo periodo sono state immesse sul mercato altre 2,4 milioni di PlayStation 5. Il produttore giapponese ha già venduto 21,7 milioni di PS5; allo stesso tempo, vale la pena notare che l'azienda ha terminato di riportare i risultati di PS4, quindi attualmente il risultato di vendita delle console di generazione precedente ha chiuso a 117 milioni di unità.

I risultati della divisione gaming sono diminuiti del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (11,7 miliardi di yen) a causa del minor interesse per le produzioni di prime e di terze parti. Per questo motivo, la previsione di vendita è stata leggermente abbassata (-1%, 40 miliardi di yen), mentre la previsione di ricavi operativi è stata tagliata del 16%.

L'utile operativo della divisione giochi è diminuito in modo significativo (-37%) anno su anno, a causa, tra le altre cose, della minore popolarità dei giochi e dell'aumento dei costi di sviluppo per i team PlayStation esistenti. Le recenti acquisizioni dei giapponesi non sono prive di significato: a seguito del completamento più rapido del previsto delle formalità relative all'acquisto di Bungie in questo anno fiscale, è stata registrata una spesa aggiuntiva di 13 miliardi di yen.

Parlando dei servizi, Sony ha 47,3 milioni di abbonati PlayStation Plus, mentre 102 milioni di giocatori accedono mensilmente a PlayStation Network. Nel periodo indicato sono state vendute 47,1 milioni di copie di giochi PS5 e PS4, di cui solo 6,4 milioni erano oggetti esclusivi creati da PlayStation Studios.

