PS5 alza i prezzi ma il nuovo modello CFI-1200 è più facile da produrre e consuma meno: arriva la stoccata di Jeff Grubb

Come molto probabilmente saprete, Sony ha annunciato da qualche tempo l'aumento del prezzo di PS5 e, in seguito alla notizia, in molti hanno commentato la decisione del colosso giapponese.

Tra i vari commenti, non poteva mancare quello del noto giornalista Jeff Grubb che, di recente, ha parlato proprio dell'aumento del prezzo di PS5 nonostante il nuovo modello CF1-1200 sia più facile da realizzare.

Grubb ha lanciato la sua stoccata a Sony su Twitter, partendo dai test di Austin Evans e dalle analisi di Angstronomics su questo nuovo modello della console.

In un recente teardown del modello CFI-1200 è emerso che, in sostanza, PS5 ha un consumo di energia e di calore ridotto, il che ha permesso di ridurre le dimensioni del dissipatore.

Jeff Grubb, quindi, ha voluto commentare con ironia la situazione, scrivendo che il nuovo modello della console è "più economico da produrre. Ha una maggiore resa per wafer. E' più efficiente, quindi meno soldi spesi per il raffreddamento. E tutti questi risparmi vengono trasferiti all'utente... Ah no, aspetta!"

Cheaper to make. More yield per wafer. More efficient so less money spent on cooling assembly. And all those savings passed on to you -- wait, what's that? https://t.co/etML03mdoK