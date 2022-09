PS5: su Amazon sono disponibili nuovi inviti per acquistare la console in bundle

Se siete ancora a caccia dell'introvabile PlayStation 5, forse abbiamo delle buone notizie per voi.

Amazon, infatti, ha messo a disposizione dei nuovi inviti per acquistare la console in bundle.

Il bundle prevede una PS5 con lettore e Horizon Forbidden West al prezzo di 559,99 Euro.

Al momento, gli inviti sono ancora disponibili. Con questa modalità di acquisto, sarà Amazon a contattarvi via mail (se sarete fortunati).

"L'invito dipende da diversi fattori, quindi non è possibile prevedere i tempi di attesa. Se sarai invitato, riceverai un'e-mail con un link valido per 72 ore", si legge su Amazon.

Nonostante i nuovi inviti, è molto probabile che non riusciate a mettere le mani sulla console, vista l'enorme richiesta per PS5. Per provare a velocizzare l'acquisto, si consiglia di selezionare il tasto "acquista ora".

Per quanto riguarda la disponibilità di PS5, da poco abbiamo appreso che la console risulta disponibile in negozio presso MediaMarkt in Germania e, questo, fa ben sperare per maggiori scorte anche in Italia.