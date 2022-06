PS5, aumenta la produzione di semiconduttori, maggiori scorte in arrivo nei prossimi mesi

Da quando sono state lanciate, PS5 e Xbox Series X/S hanno fatto fatica ad essere acquistate: il 2020 è stato l'anno dell'inizio pandemia, e moltissime industrie hanno dovuto rallentare la produzione o cessarla del tutto.

Va da sé che i componenti come chip, necessari alla produzione delle console next-gen, hanno subito una diminuzione, ed il risultato è sotto l'occhio di tutti: poche scorte, molta domanda e grave difficoltà a reperire nei negozi le tanto agognate console next-gen.

Ora però sembra che le cose stiano iniziando ad andare a posto: come riporta Digitimes, secondo alcune fonti la produzione di componenti è iniziata a pieno regime, pertanto anche le scorte di PS5 dovrebbero aumentare entro la seconda metà del 2022 e del 2023. Insomma, ci stiamo avvicinando alla normalità, con le industrie di semiconduttori ora non più sotto lockdown.

