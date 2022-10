PS5 ha aumentato del 400% la distribuzione negli USA a settembre

Come ormai saprete, PS5 è ancora difficile da trovare ma sembra che ci siano miglioramenti in arrivo per quanto riguarda le scorte, almeno negli USA.

Stando a quanto riportato dall'analista David Gibson, infatti, PS5 ha aumentato del 400% la distribuzione negli Stati Uniti a settembre.

Gibson ha pubblicato alcuni tweet, in cui parla anche di un aumento delle distribuzioni di Xbox, mentre c'è una situazione un po' diversa per quanto riguarda Nintendo.

"Negli ultimi mesi sono circolate molte voci su un miglioramento delle forniture di PS5, ma fino ad ora non c'erano dati certi", scrive Gibson. "I dati sulle importazioni negli Stati Uniti confermano che le spedizioni di Sony Interactive (PlayStation) nel mese di settembre hanno registrato un +400% rispetto all'anno precedente. Sì, avete letto bene. Una parte di questa cifra sarà sicuramente destinata all'inventario per il lancio di God of War Ragnarok".

Lots of reports of improved PS5 supply in the past few months, but no data until now. Import data into the US confirms that Sony Interactive (PlayStation) shipments in Sept were +400% YoY. Yes you read that right. Some of that will go into inventory for GoW launch for sure. #PS5 pic.twitter.com/SvC6xTPQxs — David Gibson (@gibbogame) October 11, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

So Nintendo? Not so good it appears with Sept -59% YoY BUT company is ramping production and is using airfreight (this data is sea freight), hence may not be as bad as shown #NintendoSwitch pic.twitter.com/X7OYWTSIxK — David Gibson (@gibbogame) October 11, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

"Com'è la situazione per Xbox? I dati richiedono una maggiore interpretazione per ottenere le fonti giuste, ma secondo le mie stime le forniture di Xbox negli Stati Uniti nel mese di settembre sono aumentate dell'89% rispetto all'anno precedente".

Nintendo, invece, non è andata molto bene con un -59% nel mese di settembre, ma come sottolinea l'analista, "l'azienda sta aumentando la produzione e sta utilizzando il trasporto aereo (questi dati sono relativi al trasporto marittimo), quindi potrebbe non essere una situazione così negativa come indicato".

Per quanto riguarda le scorte di PS5, pochi giorni fa anche Christopher Dring di GamesIndustry ha parlato di un miglioramento nel mese di settembre.

Fonte: Twitter.