PS5: un brevetto legato al DualSense parla di feedback aptico per gli stick

Secondo un nuovo brevetto, Sony Interactive Entertainment potrebbe introdurre un nuovo controller PS5 Dualsense con feedback aptico negli stick.

Il dualsense di PS5 è già un ottimo controller, le sue funzionalità moderne come i trigger adattivi e il feedback aptico basato su vibrazioni personalizzate hanno fatto innamorare molti fan. Ora, è naturale pensare che Sony voglia migliorare ulteriormente il suo controller con altre funzionalità. Il nuovo concept descritto nel brevetto sembra un buon tentativo di migliorare l'attuale controller PS5.

Il concetto si basa sull'utilizzo di fluidi non newtoniani per creare una resistenza variabile negli stick del gamepad. I fluidi non newtoniani, contrariamente ai fluidi normali, possono cambiare la loro viscosità quando viene applicata una sollecitazione/forza. Quindi la viscosità variabile può generare livelli di resistenza variabili e questi livelli di resistenza possono produrre sensazioni aptiche per gli utenti.

Quindi, se Sony riuscirà a includere questa tecnologia in uno qualsiasi dei futuri controller PlayStation, aumenterà sicuramente il livello di immersione e coinvolgimento. Tuttavia, poiché si tratta solo di un brevetto e finora nulla è stato confermato ufficialmente, non vi è alcuna garanzia che una feature come questa arriverà sui prossimi DualSense.

Fonte: Metro