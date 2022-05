PS5 in bundle con Horizon Forbidden West disponibile presso il rivenditore inglese Argos

Le console PS5 stanno iniziando a rimanere in stock molto più a lungo nei rivenditori del Regno Unito e ora vengono anche fornite in bundle con Horizon Forbidden West.

Presso Argos è disponibile PS5 sia con disco standard che nelle versioni digitali con Horizon Forbidden West.

È un ottimo segno per la disponibilità della console. Il prezzo al dettaglio di PS5 standard e digitale è rispettivamente di £449 e £359, quindi si pagherà £50 per ottenere Horizon Forbidden West che costa £69,99 sul PlayStation Store in UK.

Entrambe le versioni del pacchetto vengono fornite con una copia digitale per il download di Horizon Forbidden West, quindi dovrete riscattare il codice di gioco incluso e scaricarlo una volta connessi a Internet.

Horizon Forbidden West è anche il gioco perfetto per testare la potenza delle console, quindi il bundle è decisamente interessante.

All'inizio di maggio, PS5 in bundle con Horizon Forbidden West era stata avvistata presso un altro rivenditore britannico, ShopTo.

Fonte: Eurogamer.net.