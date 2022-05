PS5 con chip da 6nm è possibile per Jeff Grubb ma è ancora presto per PS5 Pro

La società TCL ha da poco tenuto una presentazione in cui ha mezionato PS5 Pro e le nuove Xbox Series X/S. L'azienda ha detto che le "nuove" console dovrebbero arrivare tra il 2023 e il 2024 e, come potevamo aspettarci, si è subito accesa la discussione su una potenziale mid-gen.

Il noto giornalista e insider Jeff Grubb si è soffermato su PS5 Pro e, su Twitter, si è mostrato alquanto scettico riguardo una nuova console.

Grubb, di contro, sembra avere molta più fiducia se si parla di un aggiornamento di PS5 con chip da 6nm.

"PS5 riceverà presto un aggiornamento a 6 nm", scrive il giornalista su Twitter. "Ma non credo che ci sia alcuna possibilità per il modello Pro in tempi brevi".

Grubb spiega anche che TCL è un'azienda che produce televisori e per questo motivo avrebbe parlato nella presentazione di console in grado di visualizzare in 8K. In sostanza, TCL starebbe giocando sulla paura dei consumatori di "rimanere indietro" e parlare di supporto 8K e nuove console dovrebbe aiutare le vendite dei propri prodotti.

PS5 is going to get a 6nm refresh soon. Better yields and could use even less cooling. All of those gains will go into improving manufacturing and saving costs. Maybe a hardware redesign is part of that. But I don't think there's any chance of a Pro any time soon.