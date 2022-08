PS5: Deviation Games al lavoro su sessioni di mo-cap presso PlayStation Visual Arts

Deviation Games sta lavorando a un progetto esclusivo con PlayStation. Il gioco è in piena fase di produzione nel 2022 e la prova di ciò è stato un ultimo e recente aggiornamento. L'attore di Call of Duty Black Ops 4 David Paladino fa parte del cast ed è già in studio per il motion capture.

Paladino ha pubblicato una foto su Instagram con indosso la tuta mo-cap e ha taggato lo sviluppatore nel post. L'intera narrazione e altri dettagli rimangono un mistero, ma almeno conosciamo già uno dei nomi coinvolti nel titolo.

L'ultima volta che Deviation Games ha parlato del progetto, il co-fondatore Jason Blundell ha rivelato che la società ha attraversato un rigoroso processo di pre-produzione del gioco. La missione, secondo lui, è allineare il gameplay con diversi elementi per confezionare una IP "rivoluzionaria".

Il genere del gioco è ancora sconosciuto, ma Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, ha affermato che sarà un gioco basato su ciò che i veterani di Deviation Games hanno imparato nel corso delle rispettive carriere.

Fonte: PSU