PS5 torna disponibile oggi da GameStop

Se ancora non siete riusciti a mettere le mani su PS5, oggi potreste avere un'occasione per riuscire ad acquistare la richiestissima console di Sony.

GameStop Italia ha annunciato che la versione standard di PS5, ovvero quella con disco, tornerà disponibile oggi pomeriggio alle ore 16.

La console sarà acquistabile in bundle con altri prodotti e in diretta su Twitch GameStop annuncerà la disponibilità.

Anche la diretta sul canale Twitch di GameStop inizierà alle ore 16 e proprio durante la tarsmissione si darà il via all'acquisto di PS5, come accaduto in precedenza.

Essendo molto limitate le scorte di PS5, vi consigliamo di seguire la live e di essere veloci a completare l'ordine non appena verrà annunciata la disponibilità della console.

Per quanto riguarda i bundle, GameStop non ha rivelato alcun dettaglio ma, probabilmente, PS5 sarà resa disponibile con un secondo DualSense o con diversi giochi.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che PS5 ha distribuito finora 19,3 milioni di console.

Fonte: GameStop.