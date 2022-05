PS5 torna disponibile oggi pomeriggio da GameStop

Abbiamo delle ottime notizie per tutti coloro che sono ancora a caccia di una PlayStation 5.

Questo pomeriggio, la versione standard con disco di PS5 tornerà disponibile da GameStop in bundle con altri prodotti.

Come fare per riuscire ad acquistare una PS5? E' presto detto. A partire dalle ore 16 di oggi, la console sarà in vendita sul sito del rivenditore. Alla stessa ora, attraverso una diretta su Twitch che potete seguire sul canale di GameStop, sarà annunciata l'effettiva disponibilità della console.

Come accaduto nelle settimane precedenti, PS5 sarà disponibile in bundle con giochi e accessori come un DualSense aggiuntivo ma, al momento, GameStop non ha rivelato i dettagli dei bundle.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Le scorte di PS5 saranno molto limitate, perciò vi consigliamo di seguire la diretta e di essere veloci nell'effettuare l'ordine.

Fonte: GameStop.