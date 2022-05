PS5 sta per tornare disponibile da GameStop, ecco quando

Nonostante sia uscita da diverso tempo, PlayStation 5 fatica ancora ad essere trovata nei negozi: di conseguenza le persone cercano di acquistarne una appena vengono immesse nel mercato dai rivenditori autorizzati.

Ora GameStop attraverso il suo canale Instagram ha annunciato che da domani nuove PS5 saranno disponibili per l'acquisto sul sito. I dettagli che vengono forniti indicano appunto domani 18 maggio alle 16:00 come giorno in cui i giocatori saranno in grado di effettuare un ordine.

"Horror e Trash! Sintonizzati in live su GS TV questo MERCOLEDì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione Bundle" si legge nella descrizione.

Come sempre GameStop sta vendendo PS5 in bundle, ma attualmente non sappiamo ancora che cosa contenga questo pacchetto. Dovremo seguire la diretta per sapere disponibilità e ovviamente il suo contenuto.