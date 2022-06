PS5 torna disponibile oggi da GameStop nella versione digitale

PS5 è ancora difficile da trovare ma ci sono delle buone notizie per chi deve ancora mettere mano alla nuova console di Sony.

GameStop ha annunciato che questo pomeriggio PS5 tornerà disponibile alla vendita nella versione digitale.

La nota catena metterà in vendita PS5 Digital in bundle con altri prodotti, come accaduto di recente.

La versione digitale, quella senza lettore per i dischi, sarà diponibile a partire dalle ore 16 di oggi.

Come sempre, l'effettiva disponibilità di PS5 sarà comunicata nel corso di una diretta che potrete seguire sul canale Twitch di GameStop.

Il bundle di PS5 Digital avrà un prezzo di €649,98 e includerà, oltre alla console:

Un Dualsense bianco

Cuffie Wireless con microfono Pulse 3D (Midnight Black)

Base di ricarica per il Dualsense,

Stand per headset Trust - GXT 260 Cendor

Cavo Raptor - Play & Charge CC200

Una PlayStation Network Card da €50

Le scorte saranno limitate, quindi vi invitiamo a seguire la diretta di GameStop e ad essere veloci ad effettuare l'acquisto.

Fonte: GameStop.