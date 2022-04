PS5: il DualSense ora potrà essere aggiornato anche da PC

L'aggiornamento del controller PS5 è ora possibile tramite PC. L'annuncio arriva proprio da Sony Interactive Entertainment. I fan si aspettavano il DualSense Firmware Updater per PC dall'inizio di questo mese e in queste ore Sony ha ufficialmente eliminato la necessità di utilizzare una PS5 per aggiornare il controller purché si disponga dell'ultima versione di Windows 11 o di alcuni dispositivi Windows 10 selezionati.

I requisiti di sistema per l'utilizzo del programma di aggiornamento sono i seguenti: Windows 10 (64 bit) o Windows 11, 10 MB o più di spazio di archiviazione, risoluzione dello schermo 1024 × 768 o superiore e una porta USB.

Non dovrete far altro che scaricare e installare il DualSense Firmware Updater seguendo le semplici istruzioni sullo schermo. Sony rileva che durante l'installazione potrebbe essere richiesto di scaricare software aggiuntivo necessario per utilizzare DualSense Firmware Updater. Al termine, avviate semplicemente l'applicazione e utilizzate un cavo USB per collegare il controller al PC seguendo le istruzioni sullo schermo per iniziare l'aggiornamento. Una volta completato, verrà visualizzata una notifica che richiede agli utenti di selezionare OK per completare il processo.

PC players can now update their DualSense wireless controller with the latest firmware from Windows 11 and select Windows 10 devices, without connecting to a PS5. Details: https://t.co/PF5E3VnoXM pic.twitter.com/PF2ASo8Fw6 — PlayStation (@PlayStation) April 20, 2022

Una nota importante: non potete aggiornare più controller alla volta. Ciascun DualSense deve essere aggiornato individualmente seguendo i passaggi precedenti.

Fonte: Eurogamer