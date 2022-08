PS5 aumenta di prezzo anche in Giappone ed i fan di Final Fantasy XVI chiedono un porting del gioco su Steam

Recentemente Sony ha annunciato un aumento di prezzo per quanto riguarda PlayStation. Questo aumento riguarda diversi paesi del mondo: tra questi, oltre l'Italia, troviamo anche il Giappone. L'aumento in questione in Giappone è di 6.000 yen, circa 45 euro e ovviamente i giocatori giapponesi hanno storto il naso.

Ma la cosa più interessante è che le critiche verso questo aumento hanno portato Final Fantasy XVI ad essere in tendenza sul Twitter giapponese: il motivo? La richiesta dei giocatori di creare un porting del gioco per PC. Molti di questi giocatori sono fan di Final Fantasy e si sono lamentati del fatto che è probabile che il prezzo della console li tenga lontani dal prossimo capitolo della serie.

Inizialmente a dire il vero, il materiale promozionale di Final Fantasy XVI indicava in effetti una versione del gioco per PC, ma sembra che con il passare del tempo Square Enix abbia deciso di rendere il prossimo capitolo esclusiva PS5. Da qui i fan che chiedono a gran voce un porting per PC in modo da non dover acquistare PS5 a prezzo aumentato.

FF16 is trending in Japan right now due to the fact that many people are tweeting that they’re worried they won’t be able to play the game due to PS5 high demand and price increase of ~6,000yen (new price will be 60,478yen for the CD version and 49,478yen for the digital one) 😞 pic.twitter.com/9bt3auwdd7