'PS5 attualmente non ha altri giochi first-party in uscita nei prossimi mesi'

Dopo grandi uscite come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, ora PlayStation si trova in una sorta di fase di stallo. Attualmente non ci sono altri titoli first-party in uscita nei prossimi mesi per PS5 ed i fan si stanno chiedendo se Sony non stia preparando qualche sorpresa.

In particolare, un utente di ResetEra ha dichiarato: "MLB The Show 22 è stato lanciato oggi ed è stato l'ultimo gioco first party di Sony con una data di rilascio programmata, ma d'ora in poi non hanno un SINGOLO gioco in uscita nei prossimi mesi".

Come l'utente in seguito riporta, Sony ha ripetutamente affermato che God Of War Ragnarok sarebbe uscito quest'anno, ma attualmente non c'è ancora una data di uscita precisa. Anche Marvel's Spider-Man 2, che è stato annunciato durante uno State of Play dello scorso anno, ha una finestra di lancio programmata per il 2023, ma ancora una volta non c'è nessuna data.

Per quanto riguarda God of War Ragnarok è probabilmente possibile che PlayStation annuncerà un nuovo State of Play, ma per adesso i fan non devono fare altro che aspettare informazioni ufficiali.

