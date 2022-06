PS5 introvabile ma la domanda è da record! Supera ampiamente quella che c'era per PS4

Da quando è stata immessa sul mercato, PlayStation 5 di certo non ha faticato a trovare compratori. Tuttavia, il lancio è avventuo in concomitanza alla pandemia da Coronavirus che ha rallentato la produzione di semicomponenti. Il risultato? In molti ancora non sono in grado di acquistare una console next-gen proprio per la mancanza di stock.

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato che PS5 ha raggiunto il traguardo dei 20 milioni di console vendute, un record se si considerano i tempi attuali. Ora, l'analista Daniel Ahmad ha riportato in un'infografica pubblicata da Sony, come la richiesta della console sia maggiore rispetto PS4.

"La domanda di PS5 continua a rimanere forte e questo rispecchia anche quello che vediamo, con una domanda di generazione attuale notevolmente superiore a quella di ultima generazione su tutta la linea" afferma l'analista. Sony nell'infografica condivisa mostra che 800.000 unità di PS5 sono state vendute in soli 82 minuti, al contrario di PS4 che ha impiegato 9 giorni per raggiungere quel dato.

