PS5 e Madden NFL 23 in cima nelle vendite USA di agosto

Madden NFL 23 è risultato in cima alla classifica delle vendite software negli Stati Uniti nel mese di agosto, mentre PS5 ha guidato le vendite mensili hardware.

Secondo i dati pubblicati da NPD Group, il 2022 segna il 23° anno consecutivo in cui un gioco Madden NFL è stato il titolo più venduto nel mese di lancio.

Il gioco della serie di quest'anno è già il quinto più venduto del 2022 in base alle vendite in dollari, dietro solo a Horizon Forbidden West, Pokémon Legends: Arceus, Lego Star Wars: The Skywalker Saga e il primo classificato Elden Ring.

La new entry Saints Row ha debuttato alla posizione n. 2 della classifica delle vendite software di agosto, davanti a Marvel's Spider-Man, che è balzato di 81 posizioni alla n. 3 dopo l'uscita su PC.

Mat Piscatella, analista di NPD, ha dichiarato che Spider-Man è stato il più venduto di agosto tra i titoli Steam.

PS5 è stata la piattaforma hardware più venduta il mese scorso sia in termini di unità che di dollari. La console di Sony è leader nelle vendite in dollari nel 2022, ma Nintendo Switch ha venduto più unità quest'anno.

La spesa totale dei consumatori per hardware, contenuti e accessori per videogiochi nel mese di agosto è scesa del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a 4,1 miliardi di dollari.

La spesa annuale ha raggiunto i 34,6 miliardi di dollari, con un calo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2021, ma con un aumento del 3% rispetto al totale raggiunto nel periodo comparabile del 2020, secondo NPD.

Fonte: VGC.