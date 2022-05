PS5 potrebbe migliorare le scorte con un nuovo modello dotato di chip da 6nm

Come ormai saprete, PS5 è ancora difficile da trovare e il problema delle scorte sembra non sarà risolto in tempi brevi.

Tuttavia, potrebbero esserci delle buone notizie per tutti coloro che sperano di mettere le mani sulla console di Sony, perché la produzione di PS5 potrebbe essere aiutata dai vociferati nuovi modelli con chip da 6nm

Spieghiamo meglio. Stando a un report di Zuby_Tech, AMD sta lavorando a nuove CPU Ryzen 7 6800U con un chip da 6nm FinFET di TSMC. Secondo l'account Twitter, questo potrebbe suggerire l'arrivo di più scorte di PS5, in quanto potrebbe essere prodotto un nuovo modello dotato di chip da 6nm.

Questi chip sarebbero più facili da ottenere e, di conseguenza, Sony sarebbe in grado di produrre più unità da lanciare sul mercato.

AMD Ryzen 7 6800U Is In Production!



Based On TSMC 6nm FinFET Process!



Great Sign For PlayStation 5 6nm!



This Will Make PlayStation 5 Availablity Better. Likely PlayStation 5 6nm Model Release Is Imminent!#AMD #PlayStation5 #PS5 #TSMC pic.twitter.com/v9RLTD8KXC