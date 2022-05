PS5 nelle nuove colorazioni: ecco quando saranno disponibili le cover

PlayStation aveva già annunciato diverso tempo fa le cover colorate per PlayStation 5 ed i suoi controller DualSense associati. Sebbene i controller erano già stati immessi nel mercato, le cover non avevano ancora una data di uscita specifica.

Ora, attraverso un nuovo aggiornamento alla pagina, scopriamo quando saranno disponibili le nuove coloratissime cover plate per la console next-gen.

"A partire dal 17 giugno 2022, saranno disponibili le cover della console PS5 in Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink. Verificate la disponibilità dei prodotti presso i vostri rivenditori di fiducia" si legge nell'aggiornamento su PlayStation Blog.

Le nuove cover per console saranno facili da usare: basta rimuovere le cover bianche originali della console PS5 e inserire quelle nuove. Le cover per console PS5 saranno disponibili sia per PS5 con unità Blu-ray Disc Ultra HD che per PS5 Digital Edition, e sono vendute separatamente dalla console PS5 e dal controller DualSense.

Fonte: PlayStation Blog