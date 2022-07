PS5 si aggiorna alla versione 22.01-05.50.00 che aggiunge una modalità a bassa latenza

E' ora disponibile un nuovo aggiornamento per PlayStation 5 che porta la console alla versione 22.01-05.50.00. Questo aggiornamento pesa poco più di 1 GB in totale, quindi il download non richiederà troppo tempo: ma quali modifiche apporta?

Una delle caratteristiche principali del nuovo aggiornamento PS5 è che "migliora le prestazioni del sistema". Al di fuori di ciò, tuttavia, l'unica altra caratteristica del nuovo aggiornamento è che abilita la modalità a bassa latenza automatica su TV compatibili mentre si gioca su PS5.

Questa modalità tenta di appianare un gioco a cui si sta giocando per compensare qualsiasi ritardo di input. Quindi, se avete riscontrato problemi di latenza con la vostra TV durante i giochi PS5, questo aggiornamento è una buona notizia, poiché i giochi sembreranno molto più fluidi senza significativi sacrifici visivi.

Questo è un aggiornamento relativamente piccolo e, in effetti, è il primo aggiornamento che PS5 ha ricevuto in oltre un mese. Come sempre, il download del nuovo firmware avverrà automaticamente una volta che avrete acceso la vostra console.

Fonte: ResetEra