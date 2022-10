PS5 protagonista al PAX con un console chiamata 'PS5 Bloodborne' ma non c'è alcun collegamento con un eventuale remake

Uno dei remake più desiderati dai fan è quello di Bloodborne, senza dubbio. In più occasioni si è parlato di un eventuale remake del titolo FromSoftware ma, fino ad ora, non sono arrivate notizie ufficiali sul gioco.

Essendo uno dei remake più desiderati, anche il minimo indizio può scatenare la fantasia dei fan ed è quello che è accaduto dopo che al PAX australiano è stata avvistata una PS5 chiamata "PS5 Bloodborne".

Alla vista della console, tutti hanno immediatamente pensato a un collegamento con il vociferato remake. Tuttavia, il noto modder Lance McDonald ha subito precisato che la console non ha alcun riferimento a un eventuale nuova versione del titolo.

Al PAX, infatti, sono presenti varie PS5 e ognuna ha un nome diverso. Ad esempio una delle console è chiamata "PS5PEPSIMAN". In sostanza, qualcuno ha deciso di dare a queste PS5 dei nomi scherzosi.

Lance McDonald nota anche che questa "PS5 Bloodborne" presente al PAX è una versione retail, non devkit, e che permette ai giocatori di provare Horizon Forbidden West.

Ok the one is called PEPSIMAN so I think they just chose cute names OR pepsiman is getting a PS5 remake any day now pic.twitter.com/Flh3kSAVc5