PS5 sarà la 'piattaforma più grande di sempre' per Jim Ryan

Parlando durante il Business Segment Briefing 2022 di Sony, il capo di SIE Jim Ryan ha rivelato che è fiducioso che PS5 si rivelerà la sua "piattaforma più grande di sempre".

Secondo Ryan, l'interesse all'acquisto dell'ultima console domestica di Sony è quasi il doppio di quello della PS4 nello stesso periodo del suo ciclo di vita. Inoltre, PS5 vanta anche il più alto coinvolgimento di sempre in numerose categorie chiave, con una monetizzazione del gioco del 15% sulla console rispetto allo stesso momento durante il ciclo di vita di PS4.

Guardando al futuro, il produttore di console ha in programma di aumentare la produzione di PS5, riducendo potenzialmente il divario con la fornitura di PS4 nel suo terzo anno sul mercato. Non solo, ma entro il 2025 i giochi si concentreranno sempre di più per la console next-gen, lasciando andare gradualmente PS4.

Nelle notizie correlate, Sony sta anche progettando di creare serie TV basate su God of War, Horizon Zero Dawn e Gran Turismo.

Fonte: Twinfinite