PS5 'più leggere'? Compaiono in Australia nuovi modelli

Sembra proprio che Sony lancerà molto presto due nuovi modelli di PS5. L'azienda giapponese ha annunciato l'arrivo di una revisione della propria console per il prossimo mese e la modifica avverrà sul peso.

Mentre PS5 aumenta il suo prezzo sia in Italia che in diverse altre parti del mondo, ecco che arriva una nuova edizione. Non si tratta di un bundle con un gioco, né una PlayStation 5 Slim o Pro, ma più una revisione di modelli esistenti. Previste per il 15 settembre in Giappone, queste versioni includeranno solo differenze minime dovute principalmente ai componenti interni. Tuttavia, la nuova PS5 Standard Edition (CFI-1202A) sarà 600 grammi più leggera della console al lancio (4,5 kg contro 3,9 kg). In altre parole, questo modello di PlayStation 5 avrà lo stesso peso della versione Digital al momento del lancio.

Per quanto riguarda la nuova PS5 Digital (CFI-1202B), il suo peso sarà ridotto di 500 grammi rispetto al modello commercializzato a novembre 2020 (3,9 kg contro 3,4 kg). Queste nuove revisioni delle console di Sony sono già disponibili presso i rivenditori australiani. L'aumento dei prezzi è correlato a queste nuove PS5 più leggere? Questo potrebbe chiaramente avere un collegamento, anche se il colosso giapponese invoca l'attuale situazione economica.

Ora non resta che aspettare e attendere la commercializzazione di questi due modelli più leggeri.

Fonte: Press Start