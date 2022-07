PS5 Pro punterebbe al 4K dinamico a 120 FPS o al 4K nativo a 60 FPS e Ray-Tracing migliorato

Si torna a parlare di PlayStation 5 Pro, la vociferata console mid-gen di Sony che, stando alle ultime indiscrezioni emerse punterebbe al 4K dinamico a 120 FPS o al 4K nativo a 60 FPS e Ray-Tracing migliorato.

Il rumor, riportato dall'account Twitter Foxy, afferma inoltre che l'SSD della console sarebbe lo stesso di PS5 "standard", mentre il lancio sarebbe previsto nel "Q4 2024".

In un successivo tweet, Foxy si spinge oltre parlando anche di PlayStation 6:

"Le specifiche target per l'upgrade di metà generazione di PS5 Pro (non definitive) suggeriscono che PS6 dovrebbe puntare al 4K nativo a 120fps, 8K dinamico a 60fps, 8K nativo a 30fps".

"Stiamo parlando di un sistema che dovrebbe arrivare tra il 2027 e il 2028".

**RUMOUR**



Sony targeting 120fps/Dynamic 4K or Native 4K at 60fps + Improved Ray Tracing for #PS5pro upgrade.



SSD read/write max speed remain identical to vanilla #PS5



Projected availability Q4 2024.