PS5 Pro e le nuove Xbox Series X/S arriveranno tra il 2023 e il 2024 per TCL

La società di elettronica TCL ha partecipato a una conferenza in Polonia e in una presentazione ha affermato che si aspetta che una "PS5 Pro" e "nuove Xbox Series X/S" arrivino tra il 2023 e il 2024.

Secondo il sito polacco PPE, la presentazione di TCL ha mostrato la cronologia delle console, a partire da PS4 e Xbox One nel 2013 e poi il lancio di PS4 Pro e Xbox One X pochi anni dopo. La presentazione menziona anche il lancio della nona generazione di console, con PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel 2020.

Alla fine della diapositiva, sono elencate PS5 Pro e New Xbox Series X/S. TLC afferma che queste console forniranno una risoluzione di 60-120 FPS a 4K, oltre ad avere la capacità di visualizzare in 8K. Apparentemente, utilizzeranno anche la tecnologia AMD Radeon RX 7700 XT.

