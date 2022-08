PS5 Pro si avvicina? Lo suggerisce un nuovo brevetto di Sony

Sony si sta preparando a lanciare PlayStation 5 Pro? Al momento non possiamo rispondere con sicurezza a questa domanda, ma un nuovo brevetto della compagnia suggerisce il possibile arrivo di un nuovo modello della console.

Il brevetto è stato registrato il 21 luglio 2022 e al suo interno è menzionato un nuovo dispositivo che, secondo alcuni, dovrebbe essere un modello aggiornato di PS5.

Stando a quanto emerso nei documenti, questa possibile "nuova PS5" dovrebbe essere dotata di un pannello in grado di ridurre il rumore elettrico emesso dalle attuali console.

Alcuni hanno subito pensato a una PlayStation 5 Pro, ma è anche possibile che Sony sia pronta a lanciare un modello aggiornato dell'attuale console a un prezzo maggiore.

PlayStation 5 Developer Kit Updated Model! New Pictures!



Includes A New Shield To Protect From Electromagnetic Noise! pic.twitter.com/6H2b1L8mfA