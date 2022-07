PS5 ottiene la risoluzione 1440p, ma non supporta il VRR

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato una nuova funzionalità accolta calorosamente dai fan: attraverso un aggiornamento beta del firmware ora la console ottiene la risoluzione 1440p. Per adesso questo aggiornamento verrà testato in alcune regioni, con un lancio previsto per la fine di quest'anno.

La risoluzione 1440p è una funzionalità supportata da Xbox Series X sin dal lancio e in molti hanno chiesto a Sony di abilitare l'opzione su PS5. Questo nuovo aggiornamento fa proprio questo, consentendo agli utenti di selezionare tra 720p, 1080p, 1440p e 2160p, a seconda del dispositivo di visualizzazione.

Tuttavia c'è anche un rovescio della medaglia poiché la risoluzione non supporta il VRR. Le risoluzioni 1080p e 2160p possono utilizzare il VRR, ma non questa nuova. Il VRR è una funzionalità importante poiché consente di sincronizzare la sua frequenza di aggiornamento con il frame rate dei giochi eliminando così lo screen tearing. La mancanza del VRR nella risoluzione a 1440p lascia i giocatori confusi, visto perché la maggior parte dei monitor che supportano 1440p hanno già il VRR integrato.

Tuttavia niente è scolpito nella pietra: ricordiamo che per adesso questa risoluzione è in beta in alcuni paesi, quindi Sony in futuro potrebbe decidere di estendere il VRR anche sui 1440p.

Fonte: VG247 e PlayStation Blog