PS5: la situazione delle scorte in Giappone è talmente grave che solo i possessori di PS4 possono acquistarla

La situazione delle scorte di PS5 in Giappone ha toccato un nuovo minimo, dato che un rivenditore locale sta permettendo solo ai possessori di PS4 di acquistare la nuova console di Sony.

Il rivenditore GEO è ricorso a una contromisura particolare per far fronte alla scarsa disponibilità di console PS5 in Giappone, dopo che le precedenti mosse erano state vanificate dai bagarini.

Finora il rivenditore ha attuato diverse misure di rivendita in collaborazione con i produttori, ma ha affermato che è ancora in aumento la tendenza dei bagarini ad acquistare la console con mezzi fraudolenti, utilizzando ID falsi sullo store online GEO e sulla GEO App. Pertanto, l'azienda sta cercando di offrire una PS5 direttamente a chi possiede già una PS4.

Se un cliente di GEO è in grado di assicurarsi l'opportunità di acquistare una PS5, dovrà vendere la propria PS4 al rivenditore come risultato della contromisura contro i bagarini. Il nuovo requisito di acquisto dovrebbe essere applicato a partire dal 19 agosto 2022.

Non si sa se queste nuove misure terranno a bada i bagarini, ma di certo renderanno le cose più difficili per chi è veramente interessato ad acquistare una PS5 per uso personale.

C'è qualche speranza che la situazione delle scorte di PS5 migliori nei mesi a venire. Recentemente, Hiroki Totoki, che attualmente ricopre la carica di Vice Presidente Esecutivo, CFO, Representative Corporate Executive Officer e Direttore del Consiglio di Amministrazione di Sony Group Corporation, ha rivelato che la produzione di hardware PS5 è aumentata dal secondo trimestre del 2022. Secondo Totoki, la produzione di PS5 sta subendo meno problemi, in quanto ci sono molti meno vincoli nelle forniture di componenti. Tuttavia, i tempi logistici non sono ancora al livello pre-pandemia.

Fonte: Twistedvoxel.