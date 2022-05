PS5 difficile da reperire? Sony vuole distribuire il 56% di console in più quest'anno

Sony non è stata in grado di portare sul mercato un numero sufficiente di console per soddisfare l'interesse di PS5, quindi la società vuole aumentare significativamente l'offerta. L'azienda è certa, però, che anche in questa situazione non sarà possibile soddisfare la gigantesca richiesta di console next-gen.

La società si sta preparando per i prossimi 12 mesi e, secondo le ultime informazioni, Sony vuole vendere circa 18 milioni di unità PlayStation 5 dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2023. La società è "molto sicura" che sarà in grado di per raggiungere questo obiettivo.

Sony, tuttavia, si rende conto che la domanda è ancora maggiore, e ancora una volta non può promettere un facile accesso a PlayStation 5: “Riteniamo che la domanda sia un po' più alta, quindi non possiamo soddisfarla del tutto. Per quanto riguarda le nostre scorte, sono ancora molto basse, quindi non riusciremo a consegnare le nostre unità PlayStation ai clienti in tempo", ha dichiarato Hikori Totoki.

18 milioni di unità possono sembrare tante, ma Sony prevede di immettere sul mercato il 56% di PS5 in più e queste sono già previsioni ridotte rispetto alle previsioni della società lo scorso anno: "Inizialmente parlavamo di 22,6 milioni di unità...Questo numero è stato ridotto a causa della mancanza di componenti. A questo punto, possiamo tranquillamente affermare che saremo in grado di realizzare i componenti necessari per 18 milioni di unità", ha affermato un rappresentante Sony.

Fonte: VGC