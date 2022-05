PS5: Sony ha acquisito i diritti di marketing per Avatar Frontiers of Pandora?

Sembra che Sony abbia stretto un accordo con Ubisoft per la commercializzazione di Avatar Frontiers of Pandora. Il gioco arriverà su PC e cosole, ma è probabile che Sony si sia assicurata i diritti di marketing esclusivi.

Si tratta ancora di un'ipotesi poiché niente è stato confermato da Sony o da Ubisoft. Avatar Frontiers of Pandora è comparso durante il Corporate Strategy Meeting di Sony per l'anno fiscale 2022. In quel frangente l'amministratore delegato di Sony Kenichiro Yoshida, ha parlato delle relazioni con editori third-party, dopodiché sono stati mostrati i loghi di vari titoli.

Tra questi, oltre al gioco di Avatar figurano anche Ghostwire Tokyo, NBA2K, GTA V, Deathloop, Forspoken, Hogwarts Legacy e Final Fantasy XVI. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'immagine.

Come detto, non ci sono conferme, quindi per adesso si tratta solamente di ipotesi. Ne sapremo di più prossimamente.

