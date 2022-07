PS5 un nuovo brevetto di Sony descrive una funzione 'What If?' per i giochi

Recentemente abbiamo parlato di un nuovo brevetto depositato da Sony Interactive Entertainment che descrive la possibilità di allegare ogni sorta di accessorio, come il controller DualShock 3, la fotocamera EyeToy, o il controller PlayStation Move, ad un hardware moderno come appunto PlayStation 5.

Ora dalle fucine di Sony emerge un nuovissimo brevetto, questa volta incentrato sui giochi. Questo brevetto copre un tipo di funzione "What If?" per i videogiochi. Con questa funzionalità i giocatori potrebbero guardare un replay del gameplay e vedere come si sarebbe svolta una scena o una storia se avessero fatto una scelta diversa.

"Il metodo prevede la fornitura di un'interfaccia che identifichi uno o più scenari ipotetici per il gameplay precedente", si legge nella descrizione del brevetto. "L'uno o più scenari ipotetici selezionati nell'interfaccia si basano su un modello di apprendimento automatico che elabora il registro del gameplay precedente per identificare gli scenari ipotetici per l'utente e le opzioni per gli scenari ipotetici sono fornite nell'interfaccia”.

“Il metodo include la possibilità di selezionare almeno uno degli scenari ipotetici dalle opzioni. La selezione modificherà i metadati associati alla registrazione del gameplay precedente. Il metodo prevede la riproduzione della registrazione selezionata utilizzando i metadati personalizzati per generare il risultato alternativo del gioco precedente" continua il brevetto. Si tratta di una feature molto interessante e non resta che aspettare e vedere se Sony la implementerà in futuro.

Fonte: PSU