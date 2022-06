PS5 Pro? DualSense Pro! Sony starebbe pianificando il lancio di un controller 'Elite'

Secondo un recente report di Try Hard Guides, Sony sta pianificando l'introduzione di diverse novità hardware molto presto, tra cui, ma non solo, un nuovo controller, attualmente soprannominato PS5 Pro Controller (e internamente chiamato Hunt).

Tom Henderson, esperto del settore, lo descrive come un "vero e proprio controller pro" per la console, dotato di stick analogici rimovibili, grilletti aggiuntivi, paddle posteriori e molto altro ancora, sulla falsariga del controller Xbox Elite. Inoltre, i pulsanti sotto lo stick analogico consentiranno agli utenti di sostituire completamente l'unità analogica, il che dovrebbe essere di grande utilità in caso di problemi come il drift dello stick.

Infine, il controller verrà fornito con una serie di aggiornamenti software, che dovrebbero consentire ulteriori funzionalità. Henderson ritiene che il controller potrebbe essere presentato entro la fine del mese, insieme a diversi altri componenti hardware (non una nuova console).

Henderson ritiene che questo evento potrebbe essere lo stesso in cui rivelerà la data di uscita di God of War: Ragnarok, ma afferma che è anche possibile che si tratti di un evento diverso e che la scaletta potrebbe anche non includere l'annuncio del Pro Controller.

Ovviamente, siamo nel mondo dei rumor, quindi i fan devono prendere la notizia con la dovuta cautela finché le informazioni condivise non saranno confermate o smentite da Sony.

Fonte: Gamingbolt.