PS5: Sony alla ricerca di una persona che sappia sviluppare emulatori, c'entrano PS3 e PS Vita?

Un grande vantaggio che Xbox ha rispetto a PlayStation è senza dubbio la retrocompatibilità. Mentre gli utenti di PlayStation 4 e PlayStation 5 possono ancora giocare ai vecchi giochi tramite cloud, l'emulazione PS3 nativa deve ancora arrivare.

Ora sembra che Sony stia lavorando attivamente per fare qualcosa sull'emulazione PS3 nativa e migliorare la scena della retrocompatibilità di PlayStation 5. Su LinkedIn è apparso un annuncio di lavoro di Sony per un "Software Development Engineer" che suggerisce ulteriormente l'emulazione PS3.

"La nostra posizione di Software Development Engineer lavorerà nel team Strumenti e tecnologia dei PlayStation Studios per supportare i 'Classici' appena lanciati per PS4 e PS5. I giochi classici vengono eseguiti tramite l'emulazione di piattaforme PlayStation legacy. Lavorerete quindi a stretto contatto con un gruppo di altri ingegneri, produttori e team di controllo qualità per correggere bug, aggiungere nuove funzionalità e sviluppare nuovi emulatori" si legge nella descrizione lavorativa.

Sony sembra stia attivamente lavorando per migliorare l'esperienza di emulazione dei vecchi giochi, una cosa per cui i fan PlayStation saranno senza dubbio contenti.

Fonte: PlayStation Life Style