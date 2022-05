PS5: Sony ha l'obiettivo di vendere 18 milioni di unità prima di marzo 2023

Sony ha presentato recentemente i risultati finanziari del suo ultimo anno fiscale, terminato a marzo 2022, rivelando che le vendite di PS5 non hanno raggiunto il target che avevano pianificato nonostante fosse una buona cifra: prevedevano di vendere 14,8 milioni di console, le stesse vendute da PS4 nel suo secondo anno, ma invece 11,5 milioni di unità sono state vendute in tutto il mondo.

Nonostante ciò, PlayStation è stata positiva riguardo al futuro e si vede in grado di vendere circa 18 milioni entro la fine del prossimo anno fiscale nel marzo 2023. Hikori Totoki, direttore finanziario di Sony, è stato colui che ha fissato questo nuovo obiettivo durante un incontro.

"18 milioni di unità è ciò per cui ci sentiamo molto a nostro agio, possiamo ottenere le parti e componenti durante l'anno fiscale 2022", ha spiegato Totoki. Questa cifra rappresenta il 56% in più rispetto alle console vendute nell'anno fiscale precedente, anche se la società assicura che sono in grado di raggiungere questo obiettivo poiché ritengono che ci sia ancora più richiesta.

Sony announces they expect to ship 18 Million PlayStation 5 consoles in the next Fiscal Year (April 2022 - March 2023)



That would be huge jump over last years 11.5 Million PS5s



Hope this happens, would be GREAT news for the industry to see hardware availability improve pic.twitter.com/3tQYPcokzg